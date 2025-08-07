Envían a prisión a presunto cómplice del homicidio de una mujer de 23 años en Girón

Enviaron a prisión a presunto cómplice del homicidio de una mujer de 23 años en Girón. Daniel Sebastián Durán fue capturado en flagrancia tras su presunta participación en el crimen. Según la Fiscalía, conducía el vehículo en el que huyeron los responsables del asesinato.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio en el barrio Balcones, donde la víctima, identificada como Silvia Juliana De la Rosa Cuéllar, fue abordada por tres personas que se movilizaban en un vehículo. Sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente emprendieron la huida.

El crimen se registró cuando la víctima salió de la residencia de una conocida, tras haber almorzado y recibido dinero que utilizaría para pagarle a un abogado relacionado con el caso judicial de su pareja sentimental, apodado 'El Holandés', actualmente privado de la libertad por tráfico de estupefacientes y homicidio.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Daniel Sebastián Durán Durán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer de 23 años en el municipio de Girón, Santander.

Durán Durán, quien presuntamente conducía el automóvil en el que escaparon los agresores, fue capturado en flagrancia por las autoridades luego de implementar un plan candado, las otras dos personas involucradas en el ataque lograron huir del lugar.

La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no aceptó.

El crimen ha causado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino por los posibles móviles detrás del mismo. Fuentes judiciales no descartan que el caso esté relacionado con retaliaciones dentro de estructuras delincuenciales de la región.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los demás responsables implicados en este crimen.