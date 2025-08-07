Ola de extorsiones en Bucaramanga: comerciantes reciben hasta coronas fúnebres como amenaza

La situación de seguridad en Bucaramanga y su área metropolitana preocupa cada vez más a los comerciantes, quienes denuncian un aumento alarmante de extorsiones.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, lanzó una grave denuncia sobre recientes extorsiones contra comerciantes en la ciudad. Al menos ocho empresarios han recibido coronas fúnebres y mensajes intimidatorios a través de redes sociales #VocesySonidos pic.twitter.com/2YiL0ka7B9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 6, 2025

Las intimidaciones van desde llamadas amenazantes, hasta la entrega de coronas fúnebres o ramos de flores con mensajes directos exigiendo el pago de “cuotas”.



Alcaldía de Bucaramanga se pronunció

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre los hechos y advirtió que este tipo de intimidaciones no son aisladas. “Lo que pasa en Floridablanca se replica en Bucaramanga, la mayoría de estos casos son perpetrados por delincuencia común, instrumentalizada por estructuras criminales que operan en diferentes frentes”, señaló.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Floridablanca, donde un comerciante de motocicletas fue víctima de un ataque con una granada aturdidora, este hecho encendió las alarmas entre los gremios económicos del área metropolitana, que piden mayor presencia de la fuerza pública y acciones contundentes.

El mandatario reveló que, incluso, en el sector de Cabecera, un comerciante recibió un ramo de flores con una tarjeta en la que se le daba un plazo de 72 horas para pagar una cuota extorsiva.

Ante estos hechos, Beltrán hizo un llamado a la ciudadanía.

“De nada sirve la acción operativa del Gaula y el CTI si no se tiene la base fundamental que es la denuncia”, dijo.

Pese al despliegue de las autoridades, muchos comerciantes prefieren guardar silencio por temor a represalias que puedan poner en riesgo su vida y la de sus familias.

Algunas víctimas, incluso, han optado por vender sus negocios para evitar seguir siendo blanco de estas organizaciones delictivas.

Los comerciantes aseguran que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática generalizada que afecta a Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.