Duro relato de cómo un policía logró salvarse de atentado de las disidencias en Antioquia

El 21 de agosto de 2025, se registró un lamentable hecho: un helicóptero en Amalfi, Antioquia, fue derribado por las disidencias de alias ‘Calarcá’, que dejó la cifra de 13 policías muertos y otros cuatro heridos, uno de ellos se recupera al lado de su familia en su casa en el corregimiento de Chicoral, Tolima.

“Considero que es un milagro de Dios, más que un milagro las oraciones de familia. Las oraciones son únicas y son sagradas”, contó el patrullero Diego Alejandro Herrera, sobreviviente del ataque, en diálogo con Noticias Caracol, quien se salvó de este horrible suceso a manos de las disidencias de las Farc.

Disidencias derriban helicóptero en Amalfi el 21 de agosto de 2025 Foto: pantallazo video suministrado

¿Cómo logró salvarse de este lamentable hecho?

Él normalmente hacía labores de guía con su perro, Telmo, con el cual revisaba el área antes de que se diera el ataque y llegaran sus compañeros. Luego al subirse del vehículo, sintió el impacto de la explosión.

"Tan pronto yo subo siento un estruendo, un sonido demasiado fuerte. Solamente recuerdo cerrar los ojos y decir: Dios mío, protégeme, sálveme. Y ya cuando tomo conciencia estaba fuera del Black (Hawk)", añadió.

Al tomar consciencia nuevamente, se dio cuenta que estaba herido y veía como algunas personas lo auxiliaban para ser llevado a un centro médico. Entraron de urgencia en el Hospital Central en Bogotá.

"Sacó unas fotos, exactamente una grande, una mediana y una pequeña. De su hermosa familia, de sus hermosas hijas y de su mujer. Y nos dijo: por estas personas yo voy a salir de acá. Ese fue un motivo de felicidad", recordó a su capitán Merchán, quien antes del ataque le había dicho que un día su objetivo de dejar la Policía, antes de morir en el ataque.



Hubo homenaje a los policías caídos

Este 28 de agosto, una semana después del ataque, la Gobernación de Antioquia rindió un homenaje a los uniformados que perdieron la vida. En el Centro Administrativo La Alpujarra hicieron presencia algunos de los familiares de las víctimas del ataque armado, quienes fueron condecorados con la medalla José María Córdoba.