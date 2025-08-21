Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos policías muertos y 8 heridos deja ataque a helicóptero de Policía en Amalfi, Antioquia

Dos policías muertos y 8 heridos deja ataque a helicóptero de Policía en Amalfi, Antioquia

La aeronave adelantaba labores de traslado de personal para erradicación de cultivos cuando fue impactada; se desconoce si hay muertos o heridos.

Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en medio de ataque con dron
Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi.
Foto: Apoyo Héctor Santamaría
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:55 p. m.

Un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado este jueves en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, mientras cumplía labores de traslado de personal para la erradicación manual de cultivos de coca.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, la aeronave fue derribada en medio de combates con un grupo armado al margen de la ley que utilizó dos tatucos y un dron cargado con explosivos.

El helicóptero, que adelantaba la extracción de personal en tierra, fue impactado y terminó siniestrado, dejando como saldo dos policías muertos y ocho uniformados heridos.

Las autoridades confirmaron que los enfrentamientos continúan en la zona y que todavía está pendiente la extracción de los policías que permanecen en tierra. Para su apoyo fue desplegada una aeronave Arpía de la Fuerza Aérea, que brinda cobertura aérea y refuerza la operación militar contra los atacantes.

En el lugar operaban dos helicópteros que transportaban al personal hasta el punto de erradicación. Luego de dejarlos, se retiraron para abastecer combustible, pero al recibir una alerta sobre ataques con drones, regresaron para apoyar la evacuación. Fue en medio de esas maniobras que una de las aeronaves resultó impactada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció de inmediato, señalando a grupos armados ilegales como responsables del ataque. “En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone. Es incierto aún el número de víctimas. Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias Farc y Clan del Golfo”, dijo.

