Gaula Santander investiga presencia de hombres armados en zona rural de Lebrija

El Gaula de Santander adelanta las investigaciones para establecer la identidad de varios hombres armados con fusiles que fueron grabados en video mientras hacían presencia en zona rural del municipio de Lebrija, situación que generó preocupación entre las comunidades y encendió las alertas de las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las imágenes, que comenzaron a circular recientemente por WhatsApp, muestran a los sujetos portando armas largas entre las veredas Uribe Uribe y Guzamán, hecho que llevó a un refuerzo inmediato de la seguridad en la región con presencia de la Policía y el Ejército.

El gobernador de Santander, general en retiro Juvenal Díaz, aseguró que no se permitirá que estas acciones pretendan intimidar a la población.

“No vamos a permitir que se pretenda intimidar a los santandereanos. Hemos activado todos los mecanismos de reacción y articulación institucional”, indicó el mandatario, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar de manera categórica estos hechos y confiar en la institucionalidad.

Este video está circulando en WhatsApp, se observan hombres portando armas largas en el área metropolitana, Hemos coordinado con la Fuerza pública para actuar en forma inmediata. Los santandereanos debemos rechazar esto en forma contundente y también a los oportunistas que hacen… pic.twitter.com/fZlp7vJRbB — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 16, 2025

De acuerdo con las comunidades, también se habrían registrado avistamientos de hombres armados en sectores como Topocoro y la vía que conduce a San Vicente de Chucurí. Las autoridades buscan establecer si se trata de delincuencia común o de estructuras armadas que estarían intentando expandir su presencia hacia el área metropolitana.

Publicidad

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reiteró su preocupación frente a este fenómeno y advirtió sobre el riesgo de expansión de grupos ilegales desde el Magdalena Medio y el Catatumbo hacia la capital santandereana.

“Hoy hemos hecho un llamado de atención al Gobierno Nacional para que entienda que esa realidad puede estar tocando muy pronto las áreas urbanas. Por eso hemos fortalecido las estrategias tanto en Bucaramanga como en el área metropolitana para contener cualquier acción de estas estructuras delincuenciales”, expresó.

El mandatario local señaló que se han creado planes de contingencia en articulación con la Gobernación, el Ejército y la Policía, y que se mantiene un trabajo coordinado con la Policía Militar y el Gaula para blindar la seguridad en Bucaramanga y los municipios cercanos.

Publicidad

Mientras avanzan las indagaciones, la prioridad de las autoridades es preservar la convivencia y la tranquilidad de la ciudadanía.