Capturan a integrantes de banda Los del Sur por tráfico de cocaína en Piedecuesta

En un operativo contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a cuatro hombres señalados de pertenecer a la estructura delincuencial Los del Sur, por distribución de drogas en el municipio de Piedecuesta, área metropolitana de Bucaramanga.

El procedimiento fue realizado por el Equipo Investigativo contra la Delincuencia Organizada y la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín). Durante el operativo, las autoridades incautaron 7.300 gramos de cocaína, cuyo valor comercial asciende aproximadamente a $40 millones, además de cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y un automóvil empleados para la distribución de los estupefacientes.

Según la investigación, la droga provenía del sur de Bolívar y estaba siendo comercializada en diferentes sectores del área metropolitana.

Las labores de inteligencia también permitieron establecer que los capturados harían parte de la banda ‘Los del Sur’, señalado de estar detrás de delitos como homicidios y lesiones personales en Bucaramanga y municipios cercanos.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó el impacto de esta acción.

“Un golpe a la estructura ‘Los del Sur’. Este operativo, realizado en Piedecuesta, permitió la captura de cuatro personas por tráfico de estupefacientes y la incautación de más de 7.000 gramos de droga, cuatro celulares, una motocicleta y un vehículo. Estos delincuentes venían dinamizando todo el tráfico de estupefacientes en Piedecuesta”, señaló el oficial.

En otro operativo en el barrio Zarabanda, en el norte de Bucaramanga, la Policía capturó mediante orden judicial a Henry Hinestroza Henao, de 24 años, conocido con el alias de ‘Sombra’ integrante de la estructura criminal ‘Los Villas’ dedicada al microtráfico.

“Las labores de inteligencia y seguimiento permitieron establecer que alias ‘Sombra’ es integrante activo de la estructura delincuencial conocida como ‘Los de Villas’, grupo criminal dedicado al microtráfico de estupefacientes en la zona norte de Bucaramanga. Se pudo determinar que este sujeto ocupaba el cuarto nivel de jerarquía dentro de dicha estructura, después de los sujetos conocidos como alias ‘Chuchin’, alias ‘W’ y alias ‘La Tata’”.