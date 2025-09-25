Capturan a 34 personas que integraban dos bandas de microtráfico en Santander

En un operativo entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército, fueron capturadas 34 personas con orden judicial en los municipios de San Gil y Barbosa, sur de Santander. Los detenidos harían parte de dos redes delincuenciales dedicadas al microtráfico y acumulan en conjunto más de 230 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales.

“Estos resultados demuestran la capacidad operativa e investigativa de nuestra institución para combatir de manera frontal las estructuras multicrimen que afectan la tranquilidad ciudadana. La captura de estos dos cabecillas y de sus cómplices representa un golpe determinante contra las rentas criminales que alimentaban el tráfico local de estupefacientes en Barbosa y San Gil”, afirmó coronel Néstor Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander.

En Barbosa, la intervención se realizó en los barrios Villa Paz, San Marcos y Samán, donde se realizaron 15 diligencias de allanamiento. Como resultado, fueron capturadas 16 personas y se realizaron tres imputaciones adicionales.

Entre los capturados está alias “El Burro”, señalado como el cabecilla de esta organización, que comercializaba estupefacientes bajo la modalidad de “venta a domicilio” y generaba ganancias de hasta $100 millones mensuales. En el procedimiento se incautaron marihuana y equipos móviles.



En San Gil, la Policía y la Fiscalía adelantaron 12 allanamientos en los barrios José Antonio Galán, El Malecón, la Industrial y el Centro. Allí fueron capturadas 18 personas, 17 por orden judicial y una en flagrancia.

Dentro de ellas se encuentra alias “Upegui”, cabecilla con conexiones criminales en Barrancabermeja. Esta red tendría ingresos superiores a $300 millones mensuales producto del tráfico local de estupefacientes. Además, se incautó una gran cantidad de base de cocaína, una motocicleta y elementos utilizados para la dosificación de la droga.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras un juez de control de garantías define su situación jurídica.