Mujer habría acabado con la vida de su hija con pastillas de estupefacientes y alcohol

Han pasado 5 años desde el atroz crimen en el interior de una vivienda en Mar de la Plata, Argentina, cuando se encontró sin vida a una niña de apenas 8 años que fue reportada por su madre, pero las autoridades comenzaron a sospechar de ella y terminó capturada, que, posteriormente, fue hallada como la culpable de su muerte.

Natalia Etcheverry, de 48 años, le quitó la vida a su hija usando éxtasis y alcohol, es decir, la había inducido en un caso de sobredosis, que no llegó a metabolizar.El crimen que ocurrió en 2022 y, en su momento, la madre dijo que se habría golpeado a sí misma debido a un retraso madurativo que tenía, pero nunca encontraron golpes en su cuerpo.

Fue también gracias al padre de la pequeña que se pudo descubrir la verdad, pues llegó hasta la Fiscalía de Argentina para denunciar que la madre podría estar detrás de esto y fue posible que se dieran una autopsia para conocer a fondo lo que había sucedido.

Homicidios. Foto: AFP.

“El avance de la investigación permitió localizar restos de metanfetamina y metilendioxi -compatibles con la droga conocida como “éxtasis”- en la casa de la acusada. Los peritos también detectaron una gran cantidad de alcohol en sangre en la víctima, correspondiente a un litro de vino o un vaso de otra bebida blanca con mayor graduación alcohólica. Con esas pruebas, detuvieron a la mujer”, reveló el medio local TN, que estuvo detrás del caso.

Ahora, el 16 de septiembre se prepara el juicio final de este caso y se anunciará sentencia en el caso, que apunta a ser una cadena perpetua para esta mujer debido a que, según la Fiscalía, tuvo toda la intención de acabar con su vida para poder “zafarse” de la responsabilidad que tenia y su defensa pidió una condena menor, argumentando que hubo “abandono” por parte del padre.