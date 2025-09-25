Investigan posible muerte por dengue de joven promesa del microfútbol en Santander

Luego de la muerte de Mathías Hernández, un joven de 15 años, integrante de la Selección de Microfútbol de Santander y considerado una de las grandes promesas de esta disciplina, las autoridades de salud estudian el caso para determinar si la causa estuvo relacionada con dengue.

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, explicó que el adolescente consultó en la Clínica Chicamocha por un cuadro febril acompañado de náuseas.

Allí recibió hidratación, pruebas de laboratorio y fue dado de alta, luego de que un test rápido descartara dengue. Posteriormente, en medio de un partido de fútbol, el joven presentó una crisis de salud. Su madre lo trasladó de nuevo a la clínica, pero ingresó sin signos vitales.

“El menor había tenido un antecedente de caída con golpe en una nalga, por lo cual se solicitó una autopsia médico legal. Estamos a la espera de los resultados, que tardan alrededor de ocho semanas. En este momento no podemos confirmar que la causa de la muerte haya sido dengue”, precisó Amaya.



El caso se encuentra dentro de los cinco fallecimientos en estudio por dengue en Santander, según informó el secretario de Salud departamental, Edwin Prada.

Hasta la semana epidemiológica 37 de 2025, Santander ha reportado 8.976 casos de dengue, lo que representa una reducción del 71% frente al mismo periodo de 2024.

Del total, el 67% corresponden a dengue sin signos de alarma, el 32,3% a dengue con signos de alarma y el 0,6% a dengue grave.

En lo corrido del año, se han notificado 21 muertes probables por dengue en el departamento, de las cuales 7 ya fueron confirmadas y 9 descartadas. Bucaramanga concentra el 27,7% de los casos, seguido de Floridablanca (15,9%) y Sabana de Torres (8,3%).

El secretario de Salud de Santander recordó la importancia de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

“El compromiso y la responsabilidad de la comunidad son fundamentales para disminuir el riesgo de transmisión y proteger la vida de los santandereanos”, señaló Prada.

Por ahora, el caso de Mathías Hernández sigue en investigación mientras la familia, la comunidad deportiva y el departamento lamentan la partida de un joven con gran futuro en el microfútbol.