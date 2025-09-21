En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta por dengue en Santander: más de 8.800 contagios y 7 muertes confirmadas

Alerta por dengue en Santander: más de 8.800 contagios y 7 muertes confirmadas

En Santander, 15 municipios están en alerta por dengue; Sabana de Torres y Valle de San José registran la mayor incidencia por cada 100.000 habitantes.

Dengue.jpg
Blu Radio. Dengue //Foto: Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

El dengue sigue siendo una de las mayores preocupaciones de salud pública en Santander. Hasta la semana epidemiológica 36 de 2025, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) ha reportado 8.819 casos en el departamento, lo que aún mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Edwing Prada, secretario de Salud de Santander, afirmó: “Seguimos estando entre los departamentos que más casos reportan a nivel nacional, y es lamentable el fallecimiento de 7 personas, de los cuales 3 son menores de edad. El llamado es a evitar los criaderos de este mosquito transmisor”.

De los casos notificados, el 67 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 32,4 % a dengue con signos de alarma y el 0,6 % a formas graves. La mayoría de los contagios se concentran en las cabeceras municipales (84,3 %) y afectan principalmente a hombres (52,2 %).

Los adultos mayores registran más afectaciones, con un 29 %, seguidos por jóvenes y niños en un 19 %, siendo la población más vulnerable.

El canal endémico de dengue en Santander está por encima de lo esperado. Actualmente, 10 municipios se encuentran en brote tipo I, entre ellos Barbosa, Charalá, Cimitarra, Landázuri, Málaga y Sabana de Torres.

En 15 municipios hay alerta epidemiológica, incluidos Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Barrancabermeja, Piedecuesta y San Vicente de Chucurí.

Los territorios con mayor aporte de casos son Bucaramanga (27,7 %), Floridablanca (15,8 %), Sabana de Torres (8,4 %), Girón (8,2 %) y Barrancabermeja (6,8 %). Mientras tanto, la mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes se registra en Sabana de Torres (2.108,4), Valle de San José (1.784,6), Landázuri (1.338) y Santa Helena del Opón (1.333).

Publicidad

En cuanto a la mortalidad, hasta la fecha se han notificado 21 casos probables de muerte por dengue. De estos, 7 fueron confirmados, 9 descartados y 5 permanecen en estudio. Los municipios más afectados son Cimitarra, Floridablanca, Girón, Vélez y Bucaramanga.

Frente a esta situación, la Secretaría de Salud de Santander, a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), ha realizado 57.295 intervenciones en 68 municipios, que incluyen inspecciones en viviendas, colegios y comercios, así como la eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y campañas educativas de prevención.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la ciudadanía para que elimine depósitos de agua, mantenga limpias las viviendas y acuda de inmediato a un centro de salud en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular, erupciones o sangrado.

