Dengue y Tuberculosis, las dos enfermedades que siguen en aumento en Santander

La Secretaría de Salud de Santander encendió las alarmas por el incremento de enfermedades como el dengue y la tuberculosis en el departamento.

El secretario de Salud, Edwin Prada, explicó que, aunque los casos de dengue han disminuido en un 70% en comparación con el año anterior, las cifras siguen siendo preocupantes. En lo corrido del año se han reportado 18.000 casos y siete muertes, tres de ellas en menores de edad.

“Seguimos con acciones, fortaleciendo la educación en hogares y colegios donde hemos identificado criaderos del mosquito transmisor. Tenemos recursos específicos para atender el dengue, la fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por vectores”, señaló Prada.

En el caso de la tuberculosis, la situación es aún más delicada. En 2025 ya se han diagnosticado 1.030 casos y se han registrado 49 fallecimientos. De acuerdo con el secretario, alrededor del 25% de los pacientes tenía coinfección con VIH y otros eran personas con tratamientos inmunosupresores.

Bucaramanga concentra el mayor número de casos de tuberculosis, seguido por Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Prada advirtió que quienes presenten tos prolongada, tos con sangre, pérdida de peso o sudoración nocturna deben acudir de inmediato a un centro médico.

La Secretaría de Salud de Bucaramanga confirmó que cuatro de los siete pabellones de la cárcel Modelo se encuentran cerrados para el ingreso de nuevos detenidos por el brote de la enfermedad.

Sobre la fiebre amarilla, recordó que el mosquito transmisor es similar al del dengue y que el departamento mantiene la emergencia sanitaria.

Hasta el momento, más de 160.000 personas han sido vacunadas en Santander y no se ha registrado ninguna muerte por esta causa.