Preocupante panorama de tuberculosis en Santander: 49 muertes en lo corrido de 2025

El más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Santander reveló un preocupante panorama frente a la tuberculosis, enfermedad que en lo corrido de 2025 ha cobrado la vida de 49 personas en el departamento.

De acuerdo con el informe de la semana epidemiológica 34, se han notificado 1.031 casos confirmados de tuberculosis en todas sus formas, lo que equivale a una incidencia de 44,5 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los contagios se concentran en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja.

Según las autoridades de salud el 99% de los casos corresponde a tuberculosis sensible, es decir, que responde al tratamiento con medicamentos de primera línea.

“El 88,4% de los pacientes (911 personas) presentó la forma pulmonar, que es la de mayor riesgo de transmisión. El 84% de los diagnósticos fueron confirmados por laboratorio, lo que fortalece la detección oportuna”, explicó el secretario de Salud de Santander Edwin Prada.

En lo que va de la semana epidemiológica, se reportaron 28 nuevos casos, todos clasificados como tuberculosis sensible.

En cuanto a la mortalidad, la Secretaría informó que 16 de las 49 muertes corresponden a personas menores de 49 años, de las cuales 7 tenían coinfección con VIH.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado urgente a la comunidad. “Si usted presenta tos persistente por más de dos semanas, con o sin flema (especialmente si contiene sangre), pérdida de peso, fiebre o sudoración nocturna, debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Detectar la tuberculosis a tiempo es clave para un tratamiento efectivo y evitar su propagación”.