Brote de tuberculosis en cárcel El Pedregal de Medellín: internas denuncian falta de atención

Autoridades atienden brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal de Medellín. Mientas que las internas denunciaron que no habían recibido atención médica oportuna, la Secretaría de Salud indicó que ya se realizaron las pruebas para el diagnóstico y procedimiento ante esta enfermedad contagiosa

De nuevo la cárcel El Pedregal de Medellín es epicentro de problemas de salud para las personas que están privadas de la libertad allí. Esta vez se trata de las internas que experimentan un brote de tuberculosis e indican que se viene registrando desde hace varios meses, pero que a la fecha registra por lo menos 10 casos detectados como activos.

Aunque las internas denunciaron falta de atención por parte de las autoridades de este brote que comenzó en el patio de hombres y que ahora genera riesgo de contagio para el que están 169 mujeres, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín confirmó que sí están entendiéndose estas afecciones, a través de una IPS encargada. Al respecto se refirió Rita Almanza, epidemióloga de esa dependencia.

"Su programa de tuberculosis centralizado con una IPS que se llama vivir IPS. Ellos son los encargados de tomar esas muestras, de hacer los diagnósticos, y nosotros desde la competencia de la Secretaría de Salud vamos hasta el centro penitenciario, hacemos la asistencia técnica con los médicos o enfermeras y auxiliar de enfermería de ese lugar para aclarar las dudas que tengan sobre los manejos", indicó Almanza.

Además, la epidemióloga enfatizó que las personas con tuberculosis no están desprotegidas, ya que el Ministerio de Salud distribuye gratuitamente estos tratamientos a través de los departamentos, y la Secretaría de Salud del Distrito los entrega a las IPS que atienden a los pacientes.

Mientras tanto, defensores de derechos humanos de la población carcelaria criticaron las condiciones en las que permanecen quienes están recluidos en esta cárcel, por las malas condiciones en varios sentidos.

"Grave lo de Pedregal, Génesis, la alimentación, pero entonces la el problema de la alimentación, la salud, el hacinamiento, los rogados penales que no estén cumpliendo, las torturas, los tratos culés y degradantes, la indiferencia institucional, aquí están prohibiendo que los defensores ingresen, por eso fue que me tocó escribirle a la corte constitucional", criticó Jorge Carmona.

Según detalló Almanza, el tratamiento contra la tuberculosis tiene una duración aproximada de seis meses. Durante los dos primeros, la administración del medicamento es diaria, excepto los domingos, mientras que en los cuatro meses restantes se aplica tres veces por semana. Las autoridades de salud realizan el suministro y verifican los registros para garantizar que los pacientes cumplan con la terapia.