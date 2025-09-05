Joven de 18 años fue asesinado a bala en el barrio Los Canelos de Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la capital santandereana. La noche del jueves 4 de septiembre, hacia las 9:20 de la noche, un joven de 18 años identificado como Juan Diego Santos Ardila fue atacado con arma de fuego en la vía pública del barrio Los Canelos, en Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la víctima se desplazaba en compañía de un menor de edad por la calle 65 con carrera 8, cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El parrillero, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones y luego huyó con rumbo desconocido.

Santos Ardila recibió nueve impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado por la comunidad a la Clínica Regional del Oriente (Clipo), a donde llegó sin signos vitales.

Según los registros de las autoridades, el joven tenía anotaciones judiciales por hurto, lesiones personales, amenazas, incendio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego entre los años 2022 y 2024.

La madre del fallecido manifestó a las autoridades que su hijo había tenido problemas personales con tres personas identificadas como Breiner Gutiérrez, Johan Sebastián Gutiérrez y Carlos Villegas, quienes en el pasado fueron sus amigos, pero tras conflictos relacionados con el consumo de estupefacientes se convirtieron en rivales, llegando incluso a amenazas y agresiones mutuas.

Las autoridades manejan como primera hipótesis del crimen un caso de intolerancia social y adelantan investigaciones para identificar a los responsables del homicidio.

