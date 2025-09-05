Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga amplía horario de rumba durante la Feria Bonita y Ganadera

Alcaldía de Bucaramanga amplía horario de rumba durante la Feria Bonita y Ganadera

Con esta medida, el horario que antes permitía la operación de bares, tabernas y discotecas hasta las 2:00 de la madrugada, ahora se extenderá hasta las 4:00 a.m.

FOTO RUMBA OPERATIVOS BUCARAMANGA.jpeg
FOTO: Alcaldía de Bucaramanga - operativos zonas de rumba
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 07:09 a. m.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que, mediante el decreto 0712 del 3 de septiembre de 2025, se modificaron los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales nocturnos en la ciudad, con el objetivo de promover la participación y disfrute ciudadano de los eventos programados en el marco de la Feria Bonita y la Feria Ganadera.

Con esta medida, el horario que antes permitía la operación de bares, tabernas y discotecas hasta las 2:00 de la madrugada, ahora se extenderá hasta las 4:00 a.m. El decreto comenzará a regir desde las 0:00 horas del 5 de septiembre y se mantendrá vigente hasta las 11:59 de la noche del 22 de septiembre de 2025.

Los horarios quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Bares, tabernas y discotecas con terrazas, balcones, antejardines y techos móviles: de 10:00 a.m. a 4:00 a.m. del día siguiente, con permiso de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
  • Bares, tabernas y discotecas sin ocupación de terrazas, balcones, antejardines o techos móviles: de 10:00 a.m. a 4:00 a.m. del día siguiente, con expendio y consumo de bebidas alcohólicas autorizado.

  • Establecimientos ubicados en áreas industriales y de múltiples grandes establecimientos M-2, en los ejes Palenque–Café Madrid y Bucaramanga–Girón: de 10:00 a.m. a 4:00 a.m. del día siguiente, con expendio y consumo de bebidas alcohólicas permitido.

Las autoridades encargadas de vigilar y garantizar el cumplimiento de esta disposición serán la Secretaría del Interior, la Secretaría de Salud y Ambiente, la Secretaría de Planeación y la Policía Nacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Blu Radio

Noticias de hoy