Capturan a presunto integrante de la banda AK-47 cuando viajaba entre Cúcuta y Bucaramanga

En un operativo de control realizado en vías de acceso al departamento de Santander, las autoridades capturaron y expulsaron a un ciudadano extranjero señalado de pertenecer a la organización delictiva internacional AK-47. El hombre se movilizaba en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Cúcuta – Bucaramanga.

De acuerdo con la Secretaría del Interior de Santander, el hombre tenía un extenso prontuario criminal y fue identificado durante la inspección gracias a tatuajes alusivos a armas de fuego, entre ellos un fusil AK-47, símbolo de la banda transnacional.

“El trabajo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y el Ejército permitió ubicar a este individuo y entregarlo a las autoridades competentes en Venezuela. Este resultado evidencia la importancia de los puntos de control que hemos dispuesto en el área metropolitana de Bucaramanga, donde seguiremos actuando con firmeza para garantizar la seguridad de los santandereanos”, afirmó el secretario del Interior, Oscar Eduardo Hernández.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también destacó la operación a través de su cuenta en la red social X:

“Gracias a los operativos migratorios que ejercemos con Policía, Ejército, Tránsito, Secretaría del Interior y Migración, fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana con antecedentes judiciales en Colombia, y con tatuajes alusivos a la banda criminal transnacional AK-47”.

El ciudadano extranjero fue entregado a Migración Venezuela para su judicialización en el vecino país. Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando los operativos de control migratorio en las entradas y salidas de Santander, con el fin de cerrar el paso a estructuras criminales que buscan asentarse en la región.