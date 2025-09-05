Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Consejo de Estado anula elección de Giovanny Leal como diputado de Santander

Consejo de Estado anula elección de Giovanny Leal como diputado de Santander

Giovanny Leal estaba inhabilitado porque su hermana Luz Danna Leal era funcionaria del Sena.

FOTO GIOVANNY LEAL - DIPUTADO DE SANTANDER.jpeg
FOTO: Diputado de Santander, Giovanni Leal - suministrada por Asamblea de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:37 a. m.

El Consejo de Estado anuló la elección de Giovanny Leal Ruiz como diputado de la Asamblea de Santander por el Partido Alianza Verde, tras determinar que se encontraba inhabilitado para aspirar al cargo en las elecciones regionales de 2023.

La decisión se fundamenta en que la hermana del dirigente, Luz Danna Leal, ejercía como funcionaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al momento de la inscripción de su candidatura. Según la ley, este hecho configura una inhabilidad por tener parientes en cargos públicos con autoridad administrativa que podía incidir en la circunscripción de la elección.

El fallo judicial no solo tiene repercusiones en la composición política de la Asamblea de Santander, sino que también ha generado debate por las conexiones familiares de Leal Ruiz. El ahora exdiputado es cuñado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, acusado por hechos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con la salida de Giovanny Leal, llega a esa curul del Partido Verde, el joven Darwin Vargas. La anulación se suma a una serie de fallos judiciales que han impactado a varios funcionarios electos en el departamento, reflejando un ambiente de creciente escrutinio sobre la transparencia y legalidad en los procesos electorales regionales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Ramón González

Gobernación de Santander

Consejo de Estado

Santander

Alianza Verde

Blu Radio

Noticias de hoy