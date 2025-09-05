Consejo de Estado anula elección de Giovanny Leal como diputado de Santander

El Consejo de Estado anuló la elección de Giovanny Leal Ruiz como diputado de la Asamblea de Santander por el Partido Alianza Verde, tras determinar que se encontraba inhabilitado para aspirar al cargo en las elecciones regionales de 2023.

La decisión se fundamenta en que la hermana del dirigente, Luz Danna Leal, ejercía como funcionaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al momento de la inscripción de su candidatura. Según la ley, este hecho configura una inhabilidad por tener parientes en cargos públicos con autoridad administrativa que podía incidir en la circunscripción de la elección.

#Atención Consejo de Estado anuló elección de Giovanny Leal como diputado de Santander por el partido Verde. Leal Ruiz estaba inhabilitado para aspirar porque su hermana era funcionaria del Sena #VocesySonidos pic.twitter.com/n2ahTe8pKW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 4, 2025

El fallo judicial no solo tiene repercusiones en la composición política de la Asamblea de Santander, sino que también ha generado debate por las conexiones familiares de Leal Ruiz. El ahora exdiputado es cuñado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, acusado por hechos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con la salida de Giovanny Leal, llega a esa curul del Partido Verde, el joven Darwin Vargas. La anulación se suma a una serie de fallos judiciales que han impactado a varios funcionarios electos en el departamento, reflejando un ambiente de creciente escrutinio sobre la transparencia y legalidad en los procesos electorales regionales.