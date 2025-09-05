Publicidad

Capturan a joven por asesinar a una mujer y a su hijo en medio de un robo en Santander

Capturan a joven por asesinar a una mujer y a su hijo en medio de un robo en Santander

El hombre pretendía vender la moto robada en el sector urbano de San Vicente de Chucurí, reportaron las autoridades.

FOTO CAPTURADO CRIMEN SAN VICENTE DE CHUCURÍ.jpeg
FOTO: Capturado por doble homicidio en San Vicente de Chucurí- suministrada por Policía de Santander
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:01 a. m.

Un hecho de violencia estremeció a la comunidad rural de San Vicente de Chucurí, Santander, luego de que una mujer identificada como Clara Isabel Rodríguez, de 25 años, y su hijo de apenas un año, fueran asesinados dentro de una finca en la vereda Mérida, tras descubrir a un hombre que intentaba robar en el lugar.

De acuerdo con la Policía Nacional, el presunto responsable, un joven de 20 años, fue sorprendido por las víctimas mientras hurtaba algunos elementos de la vivienda. En medio de la confrontación, el sujeto reaccionó con violencia y las atacó con un machete, provocándoles la muerte en el acto.

Posteriormente intentó huir en la motocicleta del esposo de la mujer, pero fue capturado en flagrancia gracias a la rápida reacción de los uniformados. "El hombre pretendía vender la moto en el sector urbano de San Vicente de Chucurí", señalaron las autoridades.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander, lamentó los hechos y aseguró que “este crimen enluta no solo a una familia sino a toda la comunidad santandereana. La acción inmediata de nuestros policías permitió la captura del presunto responsable, quien deberá responder ante la justicia por estos hechos atroces”.

Los actos urgentes y el proceso judicial están siendo adelantados por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, con el fin de esclarecer en detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del doble homicidio.

Las autoridades rechazaron con contundencia lo ocurrido e hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en las investigaciones para judicializar al capturado.

Durante la última semana cinco personas han muerto en medio de robos en Santander. Los homicidios ocurrieron en Bucaramanga, San Vicente de Chucurí y Piedecuesta.

