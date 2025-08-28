Hombre murió en hechos violentos en zona rural de San Vicente de Chucurí

La Policía Nacional confirmó la muerte de un hombre en circunstancias que son materia de investigación, tras un hecho violento registrado en la vereda General Córdoba, zona rural de este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, la comunidad alertó a las autoridades sobre una situación que alteraba la convivencia, lo que motivó el desplazamiento inmediato de unidades policiales.

Según testigos, un hombre llegó a una vivienda del sector y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones hacia el interior de la casa, alcanzando también varios vehículos que estaban estacionados en el lugar. Tras la agresión, el sujeto huyó.

Durante los patrullajes posteriores, los uniformados hallaron en un área boscosa a un hombre sin signos vitales, al parecer por impactos de arma de fuego. Junto al cuerpo fue encontrada una pistola.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y adelantan las investigaciones correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.