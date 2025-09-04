Colegio de Rionegro, Santander, cerrará por problemas de infraestructura: hay alerta

La Secretaría de Salud de Santander ordenó el cierre de la Institución Educativa El Pórtico, en el municipio de Rionegro, tras encontrar graves problemas de salubridad en la cocina y los baños del plantel. La medida empezará a regir desde el próximo 8 de septiembre y afectará a 305 estudiantes de preescolar a undécimo grado.

Según el comunicado de la institución, el sellamiento de los espacios básicos de funcionamiento equivale, en la práctica, a suspender las clases presenciales. El colegio advirtió que no cuenta con una sede alterna para trasladar a los alumnos, la mayoría provenientes de veredas alejadas.

“Muchos niños deben levantarse a las 2:30 de la mañana para poder llegar antes de las 6:00 a.m. Pretender reemplazar su almuerzo por una galleta y una leche azucarada es inhumano”, señaló la comunidad educativa en un llamado urgente a la Gobernación de Santander y al Gobierno Nacional.

La institución recordó que, desde hace años, ha denunciado el deterioro de su infraestructura, construida hace más de cinco décadas en un punto crítico: entre la vía nacional Bucaramanga – Costa Caribe y una cañada que amenaza con avanzar hacia las instalaciones. A pesar de esas alertas, no han recibido soluciones de fondo ni planes de reubicación.

El colegio, que en los últimos tres años ha ocupado el primer lugar en calidad educativa del municipio, pasó de atender 137 estudiantes en 2017 a 305 en la actualidad. Sin embargo, la comunidad advierte que ese esfuerzo hoy se ve truncado por la falta de inversión y mantenimiento.

La virtualidad tampoco es una opción viable. “Las familias rurales no tienen señal estable y los padres no pueden costear datos para varios hijos”, aseguraron los docentes, quienes además recordaron que en experiencias pasadas esa modalidad se convirtió en una carga insostenible.

La comunidad educativa exige soluciones inmediatas para garantizar la presencialidad, la reubicación urgente de la institución y medidas de contingencia que permitan continuar con el calendario escolar.

“Pedimos respeto a la dignidad de nuestros estudiantes y docentes. No podemos permitir que 305 niños y jóvenes rurales se queden sin educación por la indiferencia institucional”, concluyó el pronunciamiento.

