Consejo de Estado dice que elección de José Ismael Peña como rector de la U. Nacional fue legal

Tal vez una de las decisiones más importantes que tiene el Consejo de Estado, es definir la rectoría de una de las universidades más importantes del país, en ese sentido el alto tribunal negó las demandas que buscaban anular la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia, tras concluir que el proceso adelantado por el Consejo Superior Universitario (CSU) se ajustó a las normas legales y estatutarias.

El Consejo de Estado revisó las pruebas aportadas en los procesos y determinó que la designación de Peña respetó los resultados de la consulta previa con la comunidad académica, así como el método de votación adoptado por las mayorías requeridas en el CSU.

El fallo enfatizó que esta decisión no implica el regreso inmediato de Peña al cargo, pues el juicio se centró únicamente en examinar la legalidad de su elección, no en el reconocimiento de derechos administrativos derivados de esta.

Fachada Universidad Nacional Foto: Universidad Nacional

Sin embargo, hay un punto importante en toda la novela del rector de la Universidad Nacional y es que actualmente cursa otra demanda que pide tumbar la elección de Leopoldo Múnera, quien funge como rector de la institución.

Esa discusión aún está vigente y se están resolviendo algunos impedimentos, y se espera que el Consejo de Estado en las próximas semanas tome una decisión de fondo.

Con esta determinación, el Consejo de Estado despeja las dudas jurídicas sobre el proceso de designación del rector, aunque la situación administrativa de la Universidad Nacional seguirá sujeta a las decisiones que adopten sus órganos de gobierno y la normativa vigente.