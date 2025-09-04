Caso UNGRD: Tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón Gonzaléz, exdirector del Dapre, quien hoy está prófugo de la justicia en Nicaragua por su presunta vinculación al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), perdió un pulso en el Tribunal Superior de Bogotá, esto, luego de que se confirmara en segunda instancia la decisión de imponerle una medida de aseguramiento en su contra.

Jairo José Agudelo fue el magistrado del Tribunal que dio a conocer la decisión contra Gonzaléz, y durante esta audiencia para resolver la apelación que había hecho la defensa del exdirector del Dapre encabezada por el abogado Iván Cancino, y allí volvió a narrar como él habría dado la orden para pagar los sobornos a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle con el fin de acelerar las iniciativas del Gobierno en su tránsito por el Congreso de la República.

Iván Name y Andrés Calle Foto: Captura de Pantalla / Senado

Carlos Ramón Gonzaléz es requerido por la justicia colombiana por los delitos de cohecho y peculado, en días pasados la Fiscalía General de la Nación volvió a insistirla a la Interpol que emita una circular roja en contra del exdirector del Dapre, que según las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Corte y la Fiscalía, fue quien dio la orden de pagar las dádivas a los 2 congresistas que hoy están privados de su libertad en la Cárcel Picota de Bogotá, y que hace poco fueron llamados a juicio.

La estadía del exdirector del Dapre en Nicaragua ha sido un escándalo a nivel nacional, incluso, la Procuraduría tiene la lupa encima y ha hecho varías visitas de inspección a la Cancillería con el fin de recabar información que permita dar cuenta de la extensión de la residencia de González en la embajada de Colombia en Managua, Nicaragua.

Recientemente, el Ministerio Público entregó un informe de la inspección que da cuenta de que luego de más de 20 horas de diligencia en la sede de la Cancillería, lograron recopilar 600 correos, circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, en los que se incluye el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y la Cancillería, incluidos los de la canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros.