Fiscalía acusó a Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía sigue avanzando en las investigaciones por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta vez, acusó formalmente a Sandra Ortiz, quien es señalada de haber sido la intermediaria para entregar el soborno de $3.000 millones al expresidente de Senado, Iván Name. La audiencia preparatoria de juicio será el próximo 19 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, donde la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, una primera suma de 1.500 millones de pesos en efectivo, transportada luego al norte de la ciudad para su entrega al senador Name.

Al día siguiente, Ortiz habría repetido la operación con otra maleta que contenía una suma igual. Las pruebas recogidas indicarían que la exconsejera tenía pleno conocimiento de que el dinero provenía de recursos públicos de la UNGRD y que su destino era el pago de coimas para asegurar la adjudicación de la millonaria orden de proveeduría.

Andrés Calle e Iván Name en el congreso. Foto: X @AndresCalleA / @IvanNameVasquez / AFP

En la ciudad de Bogotá, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, Sandra Liliana Ortiz Nova creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades la suma de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de 3.000 millones de pesos […] Dinero gestionado por los funcionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, derivados de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al entonces presidente del Senado de la República”, dijo la Fiscalía durante la audiencia.

La Fiscalía entonces la acusó formalmente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el 19 de noviembre de 2025.