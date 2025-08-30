Jueza avala principio de oportunidad para Olmedo López en caso de corrupción de la UNGRD

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y uno de los principales implicados en el millonario desfalco de la entidad, consiguió que la justicia le aprobara un principio de oportunidad que le otorga inmunidad parcial frente a tres delitos.

La decisión fue tomada por la jueza 57 de conocimiento de Bogotá, quien avaló el acuerdo entre la Fiscalía y López para suspender la acción penal por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, continuará siendo investigado por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.

Su abogado, José Luis Moreno, calificó el fallo como “un paso histórico”, al asegurar que su defendido ha colaborado ampliamente con la justicia. Entre los aportes entregados están más de 21 declaraciones, pruebas técnicas y documentales, así como una matriz que menciona a 27 altos funcionarios, congresistas y exdirectivos. Además, López devolvió 724 millones de pesos al Estado.

Olmedo López al inicio del proceso por el escándalo en la UNGRD Foto: captura de pantalla Noticias Caracol.

“Una jueza aprobó el principio de oportunidad en favor de mi cliente, reconociendo que su colaboración con la verdad es vital para desmontar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país”, aseguró el abogado.

Asimismo, resaltó que un principio de oportunidad no significa impunidad, sino una herramienta para romper con lo que llamó “el pacto del silencio” para lograr llegar a quienes están implicados en todo este entramado de corrupción.

“Con esta decisión, la justicia envía un mensaje claro: al que colabora con la verdad, el Estado lo protege, no lo abandona. Olmedo López se convierte en un testigo de Estado, dispuesto a enfrentar a los poderosos por la verdad, la justicia y la dignidad de Colombia”, resaltó Moreno.

Este es el tercer intento del exfuncionario por negociar con la justicia. En mayo y agosto pasados, otros jueces rechazaron los acuerdos propuestos por la Fiscalía al considerar que no estaban debidamente sustentados.

El caso está relacionado con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a comunidades de La Guajira, un contrato de 46.800 millones de pesos que, según la Fiscalía, tuvo un sobrecosto de más de 14 mil millones desviados a manos de funcionarios y contratistas, entre ellos López y el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla.

