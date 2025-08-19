Denuncian ingreso de reclusos con tuberculosis a patios de la cárcel de Puerto Triunfo

Persiste la grave situación humanitaria en uno de los centros de reclusión más importantes de Antioquia luego de recientes denuncias sobre situaciones que ponen en riesgo la salud de los reclusos.

Según indicó Jorge Carmona, defensor de la población privada de la libertad en el departamento, un grupo de unos 60 reclusos con brote de tuberculosis habrían ingresado a los patios 3 y 5 de la cárcel El Pesebre en el municipio de Puerto Triunfo.

La situación que se habría producido desde el pasado viernes ha generado preocupación por la posibilidad de que el brote se extienda teniendo en cuenta complejas condiciones ya denunciadas previamente en este penal del Magdalena Medio como el hacinamiento y la escasez de agua potable.

"Quiero mostrar a todos ustedes lo que está pasando allá, con el tema de lo que es la salud, con el tema de los brotes de tuberculosis. Es un establecimiento que está totalmente colapsado, están asinados. Voy a realizar una visita como veeduría, voy a pedir acompañamiento de personalidad municipal de Puerto Triunfo, voy a pedir acompañamiento de Defensoría del Pueblo", indicó.

Desde el Inpec aseguraron que tienen conocimiento de la situación y trabajan en la construcción de protocolos de aislamiento para prevenir situaciones mucho más graves.

En este centro de reclusión en los últimos 14 meses van al menos 19 registros de internos muertos en diferentes circunstancias, especialmente relacionadas con las condiciones de salubridad.