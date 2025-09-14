Atentado en Bucaramanga: le dispararon por error y hoy lucha con muerte cerebral

Una riña entre mototaxistas habría desatado el ataque contra Feiber Steven Maldonado Serrano en la carrera 19 con calle 8, en el barrio Comuneros, sobre las 10:00 p. m., por estar en el lugar equivocado.

El joven iba en la parte trasera de una motocicleta junto a su esposa y un amigo, quien manejaba la moto y había protagonizado la riña horas antes.

Según relató Ysmael José Romero Ibarra, varios motociclistas persiguieron la moto en la que estaba el joven de 28 años, cuando fueron alcanzados por dos hombres armados que se transportaban en una motocicleta.

El parrillero de la moto aprovechó la cercanía para disparar en repetidas ocasiones contra los ocupantes de la motocicleta, impactando directamente en Maldonado: un disparo fue certero en la cabeza y el otro en su cuerpo. Aunque los demás acompañantes también fueron blanco de los disparos, lograron salir ilesos.

Cortesía: Policía Antioquia

Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron rápidamente por la carrera 19 en sentido sur–norte, lo que desencadenó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, hasta el momento no se reportan capturas.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde el personal médico confirmó que Maldonado Serrano presenta muerte cerebral.

Expertos en neurología explican que este diagnóstico significa la pérdida total e irreversible de la función cerebral y del tronco encefálico, lo que elimina cualquier posibilidad de recuperar la conciencia y obliga al paciente a depender de asistencia artificial para respirar.

Este hecho pone nuevamente en evidencia la ola de violencia e inseguridad que golpea a la capital santandereana. Solo en las últimas semanas, la ciudad ha registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores, generando preocupación entre la ciudadanía y llamados de atención a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los móviles de este ataque y dar con los responsables.