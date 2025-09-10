Prohíben ingreso de más presos a cuatro pabellones de cárcel de Bucaramanga por tuberculosis

La Secretaría de Salud de Bucaramanga informó el cierre temporal de cuatro de los siete pabellones de la cárcel Modelo debido a un brote de tuberculosis que afecta a la población privada de la libertad en este centro penitenciario.

La medida cobija los pabellones 2, 3, 4 y 6, donde, según la secretaria de Salud, Claudia Amaya, no podrán ingresar más internos hasta que se subsanen las graves falencias sanitarias del establecimiento, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Actualmente, 167 personas privadas de la libertad están en tratamiento por tuberculosis, bajo monitoreo de la Secretaría de Salud, que desde el año pasado mantiene un estricto control epidemiológico en el penal. Sin embargo, cada mes se detectan nuevos casos de internos con síntomas respiratorios y diagnósticos positivos de la enfermedad.

Amaya advirtió que la situación es crítica por las precarias condiciones higiénico-sanitarias, que incluyen aguas negras rebosadas y la falta de baterías sanitarias en funcionamiento.

“Las condiciones realmente son muy complejas y por eso aplicamos una medida consistente en que no pueden ingresar más personas privadas de la libertad a esos pabellones hasta tanto la Uspec haga las adecuaciones necesarias. Es un tema histórico de violación a los derechos humanos: una cosa es contarlo y otra verlo en la cárcel, donde los internos están en condiciones infrahumanas”, afirmó la funcionaria.

La decisión se tomó tras una mesa de trabajo en la que participaron la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bucaramanga, la Secretaría del Interior, Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos. Todas las entidades entregaron un informe al Inpec y a la Uspec, en el que se advierte sobre el riesgo que representa el brote, no solo para los internos sino también para el personal que labora en el penal.