Benedetti pidió sacar a director de Uspec por ser de senador que tumbó la laboral: exminjusticia

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago reveló en Recap Blu que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le pidieron la renuncia del director de la Uspec, Ludwing Joel Valero, por ser ficha del senador Miguel Ángel Pinto, congresista que participó en el hundimiento de la reforma laboral en el Senado.

Según explicó en los micrófonos de Blu Radio, Angie Rodríguez fue quien primero le solicitó pedirle la renuncia al director de la Uspec. Ante su negativa, por considerar que Valero era una persona competente y con un buen desempeño, Benedetti la llamó para insistirle en aceptar dicha renuncia.

"Angie Rodríguez me llama y me dice: 'Pídale la renuncia al Uspec'. Yo le digo: 'No le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y es una persona que viene trabajando bien'. Me llama inmediatamente Armando Benedetti y me dice: '¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto”, relató la exministra, quien añadió que ni era la nominadora ni le parecía justo removerlo por una decisión legislativa de otro.

Buitrago también señaló que le pareció injusto que le pidieran la renuncia a Valero por la acción que cometió otra persona, es decir, por una retaliación política

"Ahí es donde efectivamente el 11 de abril a él (Valero) le piden la renuncia, porque yo le digo, mire, yo no soy el nominador, el nominador es el presidente, yo no puedo aceptar una renuncia que no es nominación mía. Pero además no me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra", agregó la exjefe de la cartera de Justicia.

Ángela María Buitrago: "Directora del Dapre y Benedetti me pidieron renuncia del director del Uspec" Fotos: AFP y Dapre

Según la exministra, esta situación se suma a una serie de presiones y decisiones unilaterales que comenzaron desde marzo, y que escalaron con interferencias en otros nombramientos clave en el Ministerio de Justicia.

Enfatizó que ella no le pidió la renuncia al entonces director de la Uspec, sino que, probablemente, lo hizo la directora del Dapre, por lo que habrían pasado por encima de ella.



¿Cómo terminó su relación con Petro?

Buitrago aseguró que su salida no fue por un conflicto personal con el presidente Gustavo Petro, sino por una acumulación de situaciones que evidenciaban, en su criterio, una falta de respeto por la institucionalidad y la independencia del Ministerio. Entre los episodios que detonaron su decisión mencionó presiones indebidas sobre nombramientos, la remoción de su delegado mientras ella se encontraba en Washington, y la insistencia en designar funcionarios sin el perfil requerido.

Sin embargo, recalcó que su relación con el jefe de estado es buena y que no hay rencores.

"Mira, yo no salí en malos términos. Es más, cuando él se sube al avión dice que no haya rencores. No, no hay rencores. Lo que hay es claridad de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Cuando él me tomó a mí el juramento, me dijo: 'Jura cumplir la constitución y la ley'. Eso es lo que estoy haciendo", añadió.

La exfuncionaria también se refirió a su renuncia, la cual aseguró fue irrevocable y presentada el 14 de mayo, antes de que el presidente Gustavo Petro dijera públicamente, desde China, que él había solicitado su salida.

“Yo presenté renuncia irrevocable. El presidente habló dos días después… Yo no hablé con él ni con Alfonso Jaramillo. Nunca me pidieron la renuncia”, señaló. Además, cuestionó por qué, si ya existían diferencias desde febrero, no se aceptó su dimisión en ese momento.