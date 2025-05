"Me acabo de enterar": ministra de Justicia desmiente a Petro sobre petición de renuncia

Durante una entrevista en Mañanas Blu, la ministra de Justicia saliente, Ángela María Buitrago, contradijo las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro desde China respecto a su renuncia. Petro había afirmado que la dimisión de Buitrago se debió a una petición suya, sin embargo, la ministra aseguró haberse enterado de dicha solicitud a través de los medios de comunicación.

“Me parece que no son ciertos. Ahora, gente llega al palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, utilizando la señora de los tintos, no utilizándola. Pero la razón fundamental por la que la ministra se va, porque yo pedí su renuncia. El presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella. Espero que no haya rencores y no hay que acusar gente inocente. El responsable soy yo”, dijo Petro.

"Me acabo de enterar", dice la ministra de Justicia

Durante la conversación con Mañanas Blu, la ministra Buitrago respondió a la pregunta sobre cuándo se enteró de la supuesta petición de renuncia del presidente Petro con un contundente.

“No he hablado nunca con el ministro del Interior mientras está como ministro delegatario", dijo la saliente ministra.

La ministra Buitrago fue enfática al señalar que no ha tenido comunicación alguna con el ministro del Interior,Guillermo Alfonso Jaramillo, quien asumió funciones delegatarias.

"Está manifestando que le dijo al ministro delegatario. Pero yo no hablaba con el ministro delegatario y no he hablado con el ministro delegatario. Y lo pueden comprobar, porque normalmente yo hablo con el ministro, con el ministro de salud, y hemos tenido conversaciones con el ministro de salud antes de que fuera ministro delegatario. En esta ocasión no he tenido una sola llamada de él y no he hablado con él", afirmó.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, junto al ministro del Interior, Armando Bendetti, durante un consejo de ministros.

Las denuncias de la ministra de Justicia

La salida de la ministra Buitrago ha estado marcada por sus denuncias de presuntas presiones e injerencias en su cartera por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

Buitrago manifestó que a partir de marzo de este año comenzó a recibir "muchísimas indicaciones, muchísimas solicitudes y muchísimos cambios" a los que se opuso por considerar que paralizaban la función del ministerio y carecían de justificación técnica.

En la entrevista, la ministra reiteró su convicción de que "ni la posición política, ni el cargo político, ni la influencia política puede ser una razón válida para quitar o para poner a una persona".

Señaló que estas situaciones la llevaron a presentar su carta de renuncia irrevocable, radicada hace tres días y aún sin respuesta oficial. Buitrago también se refirió a solicitudes específicas, como la de remover al director de la Uspec y la llegada de hojas de vida para nombramientos sin el cumplimiento de los perfiles adecuados.

Lo que puedo decir yo es que antes de esas fechas nunca nadie me pidió ni me cambió a nadie, ni me solicitó que cambiara a nadie, ni me dijo usted tiene que hacer o no tiene que hacer. Esa es la realidad y la realidad fáctica desde el punto de vista de verificación enfatizó.

“Renuncio por moralidad pública”

En medio de este cruce de declaraciones, tanto el ministro Benedetti como la directora del Dapre anunciaron acciones judiciales por injuria contra la saliente ministra. Sin embargo, Buitrago se mostró firme en su posición, argumentando que su única motivación es la "moralidad pública".

La ministra explicó que ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que considera irregulares para que se investiguen.

"Desde ese punto de vista, yo lo que hago es, como funcionario público, poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos para que ellos califiquen o miren o investiguen si efectivamente sucedió algo", sostuvo.

Además, confirmó además que ya está radicando denuncias ante la justicia sobre estas presuntas irregularidades: "Estoy ya desde hace rato poniendo en consideración de las autoridades muchas cosas, así que eso es un tema que verán las autoridades. Es decir, pero sí, la respuesta es sí, quédate con mi respuesta", afirmó.