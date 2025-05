Ministro Guillermo Jaramillo no descarta consulta popular para reforma de salud

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, expresó la intención del Gobierno nacional de considerar una consulta popular como mecanismo para aprobar la reforma a la salud si esta no es aprobada en el Congreso de la República. Esta declaración surge en medio del debate nacional sobre las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Petro y luego del hundimiento de la reforma laboral en el Congreso.

"Nosotros tenemos que seguir insistiendo, tiene que haber una reforma a la salud y si no se puede a través del Congreso en ese sentido, pues tenemos que recurrir al pueblo como se está recurriendo a la consulta popular para materia laboral como lo hizo el señor presidente de la república", afirmó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

En la Audiencia Pública sobre la reforma a la salud que realizó la Comisión Séptima del Senado en Bucaramanga, el ministro Guillermo Jaramillo hizo una advertencia a las directivas de hospitales y clínicas del país sobre el manejo del personal de salud.

"No nos obliguen a nosotros a tener que hacer medidas que no estamos muy interesados en hacer, pero si nos toca nos toca. No pueden atropellar a los trabajadores porque esta Ley trae la autorización al señor presidente para que conforme un sistema especial para todos los trabajadores de la salud públicos y privados. Lógico eso no les gusta a los patronos, porque los contratan por órdenes de prestación de servicios", afirmó el ministro.

Guillermo Jaramillo reconoció que actualmente el presupuesto nacional está desfinanciado.

Publicidad

"Presentamos un proyecto para financiar y lo negaron, por eso hay una doble moral", dijo el ministro en referencia a los congresista que hundieron la Ley de financiación.

Según el ministro, la propuesta busca garantizar la implementación de la reforma a la salud, considerada prioritaria para el gobierno actual. Sin embargo, la decisión de realizar una consulta popular dependerá del avance y resultado de las discusiones en el Congreso con la consulta popular sobre la reforma laboral.