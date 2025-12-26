Lotería de Medellín, resultados sorteo hoy viernes 26 de diciembre de 2025

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4815, realizado el viernes 26 de diciembre de 2025, una edición que concentró gran expectativa entre los apostadores por su atractivo plan de premios y por la tradición que respalda a este histórico juego de azar. Además de su impacto económico, este sorteo continúa siendo reconocido por su aporte constante al fortalecimiento de la salud pública en Colombia.

En esta jornada, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, convirtiéndose en uno de los golpes de suerte más destacados del cierre de año y generando gran atención a nivel nacional.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4815

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 26 de diciembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios secos destacados del sorteo

Uno de los hechos más celebrados de esta edición fue la caída de varios premios secos de alta cuantía, algunos de ellos en la capital antioqueña, según confirmó la propia entidad a través de sus canales oficiales.

Esta amplia distribución de premios reafirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4815 pueden verificarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín y en sus plataformas institucionales. Se recomienda siempre confirmar la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.