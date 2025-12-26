Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 26 de diciembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a ubicarse entre los juegos de azar más seguidos del país tras la divulgación de los resultados oficiales de su sorteo 5050, realizado el viernes 26 de diciembre de 2025. La jornada renovó la ilusión de miles de jugadores en Colombia, con un premio mayor despachado a Bucaramanga y un billete ganador vendido en Bogotá, además de una amplia lista de premios secos que dejó ganadores en distintas regiones.

Como es habitual, la entidad recordó la importancia de verificar los números únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5050

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que se quedó con el premio mayor del sorteo y concentró la atención de los apostadores.



Premios secos de la Lotería de Santander - 26 de diciembre

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones que impidan comprobar su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores deben:



Acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga.

Allí se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.

Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse:



En agencias distribuidoras autorizadas, o

Con el lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:



17% de impuesto a ganadores (Secretaría de Salud de Santander).

20% de retención en la fuente (DIAN).

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17% de impuesto a ganadores.

Estas deducciones deben tenerse en cuenta al calcular el valor neto que recibirá cada ganador.

