Murió promesa del fútbol en Santander; al parecer fue por dengue

La comunidad deportiva de Santander llora la partida de Mathías Hernández, un joven de 15 años que integraba la Selección de Microfútbol del departamento y que era considerado una de las grandes promesas de esta disciplina.

El adolescente falleció en las últimas horas, y aunque la causa aún no está confirmada, las autoridades de salud investigan si su muerte estaría relacionada con complicaciones por dengue, enfermedad que mantiene en alerta a varios municipios de la región.

El Indersantander lamenta profundamente el fallecimiento de Mathías Hernández, integrante de la Selección Santander de micro fútbol categoría sub 15, y envía un mensaje de fortaleza a su familia.



“Matías tenía un talento impresionante, una zurda admirable y siempre fue un jugador entregado a la Selección. Era alegre, disciplinado y el primero en llegar a los entrenamientos. Lo esperábamos para las próximas competencias, pero dejó de asistir porque se enfermó y lamentablemente no volvió”, expresó con tristeza Gerson Gómez, entrenador de la selección santandereana.

Compañeros, familiares y amigos lo recuerdan como un joven apasionado por el microfútbol, cuya temprana partida deja un profundo vacío tanto en la cancha como en el corazón de quienes compartieron con él.



La Secretaría de Salud de Bucaramanga evalúa si el caso corresponde a una complicación grave de dengue, teniendo en cuenta el incremento de reportes y la circulación activa del mosquito Aedes aegypti.

La noticia impacta aún más a su equipo, que mañana iniciará la edición número 33 del Nacional Masculino de Fútbol de Salón, que tendrá lugar en La Merced, Caldas. El debut, que debía contar con la presencia de Matías en su posición de alero, ahora se convierte en un homenaje silencioso a su memoria.

Mientras se confirma la causa de su fallecimiento, la familia del microfútbol santandereano se une en solidaridad con sus seres queridos y guarda un respetuoso silencio en memoria de este talento que partió demasiado pronto.