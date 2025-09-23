Caen integrantes de la banda 'Los Chorizos': entregaban a domicilio estupefacientes en Bucaramanga

En dos operativos distintos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó en flagrancia de cuatro personas vinculadas al expendio de estupefacientes en el área metropolitana.

El primer golpe fue a la banda delincuencial 'Los Chorizos', donde en diligencias de allanamiento realizadas en los barrios Caldas y Trinidad de Floridablanca, y Comuneros de Bucaramanga, fueron capturados Jonathan Candela Suárez, alias 'Tata', y Miguel Ángel Marín Arias, alias 'Rumba', señalados de pertenecer a la estructura delincuencial dedicada al microtráfico mediante entregas a domicilio y utilización de inmuebles.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los capturados hacían parte de una disputa por el control del microtráfico y que “el año pasado protagonizaron varios hechos violentos, incluyendo muertes, relacionadas con la lucha por las rentas criminales del expendio de estupefacientes”.

En el procedimiento se incautaron 242 gramos de cocaína y sus derivados, 70 gramos de marihuana, elementos para la dosificación, 4 celulares, $1.800.000 en efectivo.



Los capturados, que cuentan con antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, fueron identificados tras interceptaciones de líneas telefónicas dentro de la investigación.

El segundo operativo, se realizó en el barrio Morrorico de Bucaramanga, donde fueron detenidos en flagrancia 'Lucho', de 25 años, y 'Ruth, de 34 años, sorprendidos cuando expendían droga desde un inmueble.

En este allanamiento se hallaron 105 gramos de cocaína, una sustancia compacta rocosa con características similares, más de $5 millones en efectivo, una gramera digital, elementos de dosificación y un tarro adaptado con cuerda que servía para bajar la droga y recibir el dinero desde un tercer piso.

El operativo contó con el apoyo del guía canino y el ejemplar Beily, quien permitió ubicar las sustancias dentro de la vivienda. Uno de los capturados presenta antecedentes por violencia intrafamiliar.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga resaltó que con las capturas se afectan de manera directa las economías ilegales del microtráfico de estas bandas delincuenciales y reiteró el llamado a la comunidad de denunciar a estos grupos que afectan la tranquilidad de los barrios.