Un muerto y un herido a bala por microtráfico en Bucaramanga; buscan a responsables

Un muerto y un herido a bala por microtráfico en Bucaramanga; buscan a responsables

La Policía realiza las investigaciones para identificar y hallar a los responsables de ambos ataques a bala en Bucaramanga y Girón.

Sicariato en el centro de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Sicariato parque Romero Bucaramanga //Foto: captura de video portal La Joya Somos Todos
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Dos hechos violentos en menos de 24 horas dejaron un hombre muerto y otro más heridos en dos barrios de Bucaramanga. Las autoridades asocian ambos hechos con el tráfico de estupefacientes y posibles ajustes de cuentas.

En Bucaramanga, Gean Marco Meneses Figueroa, de 33 años, fue asesinado con arma de fuego en inmediaciones del parque Romero en el centro de la ciudad.

Según el reporte de la Policía, Meneses Figueroa se encontraba en la vía pública cuando una motocicleta arribó al lugar. El parrillero descendió y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en múltiples ocasiones contra la víctima. Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del lugar. Meneses Figueroa falleció en el lugar de los hechos debido a tres heridas de bala.

La investigación inicial apunta a un ajuste de cuentas por temas de tráfico de estupefacientes. Meneses Figueroa registraba en el sistema cuatro anotaciones por tráfico de estupefacientes (2010, 2011, 2020, 2022) y cuatro por hurto (2018, 2014 - 3 casos).

Un segundo caso ocurrió en el barrio La Inmaculada, sector conocido como Cuatro Torres. Vecinos hallaron a Pedro Rubén Vergara Urbina herido en la calle y lo trasladaron al hospital San Juan de Dios de Girón. Por la gravedad de sus lesiones, Vergara Urbina fue remitido al Hospital Universitario de Santander.

Las circunstancias del ataque no han sido esclarecidas. Sin embargo, el herido registra 24 anotaciones en el sistema penal oral acusatorio, que incluyen delitos como acto sexual violento, amenazas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La hipótesis de las autoridades es que este incidente también se deriva de conflictos relacionados con el microtráfico.

Las autoridades realizan las investigaciones y operativos para identificar y hallar a los responsables de los dos ataques a bala que dejaron a una persona muerta y otra más herida en Bucaramanga.

