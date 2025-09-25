En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Temblor en Colombia
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fiscalía investiga siete casos de abuso sexual en niñas embarazadas en Bucaramanga

Fiscalía investiga siete casos de abuso sexual en niñas embarazadas en Bucaramanga

Las niñas se encuentran actualmente en procesos de restitución de derechos y bajo protección del ICBF.

Murió una niña de trece años tras dar a luz víctima de un presunto abuso: "No estaba preparada"
Niña embaraza - Foto referencia
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por siete casos de abuso sexual en Bucaramanga, luego de confirmarse embarazos en niñas entre los 10 y 14 años durante lo corrido de 2025. Así lo informó la secretaria de Salud municipal, Claudia Amaya, quien precisó que los embarazos registrados en estas menores son consecuencia de agresiones sexuales.

“Casi que los siete casos que llevamos en este momento corresponden a abuso sexual. Esto entra en investigación también por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Se empieza a revisar el entorno, y muchas veces los responsables son cuidadores cercanos como un primo, un tío, un padrastro o incluso un abuelo”, señaló la funcionaria.

Las niñas se encuentran actualmente en procesos de restitución de derechos y bajo protección del ICBF. Amaya recalcó que, además de la atención médica y psicosocial, es clave reforzar el trabajo preventivo con las familias, dado que en muchos casos las víctimas no son escuchadas cuando intentan denunciar lo ocurrido.

“Parte del trabajo nuestro es hacer esa educación, hablar con las niñas de protegerse, de no tener miedo, pero también transmitirles confianza para contar lo que les sucede. El abuso sexual es un delito y requiere intervención no solo del ICBF, sino también de la Fiscalía”, subrayó la secretaria de Salud.

La funcionaria agregó que, si bien Bucaramanga ha mostrado avances en indicadores de salud como la reducción de la sífilis congénita desde 2020, la violencia sexual contra menores sigue siendo una problemática que exige acciones urgentes de prevención, sensibilización y justicia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Abuso sexual

Abuso sexual Menores de Edad

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad