Eduard Sánchez, elegido alcalde encargado de Bucaramanga mientras avanza elección atípica

En un movimiento decisivo para la estabilidad política y administrativa de la ciudad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ratificó la designación de Eduard Sánchez como alcalde encargado de Bucaramanga, encargado de conducir la administración municipal hasta que avance la elección atípica.

La designación se da tras la resolución del Consejo de Estado, que el pasado 21 de agosto declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por incurrir en doble militancia, destituyéndolo del cargo que ejercía tras su triunfo en las elecciones locales de 2023.

Eduard Sánchez, alcalde encargado de Bucaramanga // Foto: Gestión del Riesgo

Contexto de la nulidad de la elección de Beltrán

Jaime Andrés Beltrán fue elegido alcalde con aval del partido Colombia Justa Libres en octubre de 2023. Sin embargo, en el curso de su campaña habría realizado actos públicos de respaldo a candidatos de otras colectividades -lo que constituye una violación a las normas de militancia política-, lo que motivó una demanda ante instancias judiciales.

Ya en diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander había declarado la nulidad en primera instancia, sanción que fue confirmada por el Consejo de Estado, cuyo fallo es de carácter definitivo e inapelable.



Con esa decisión firme, la Gobernación quedó en la obligación de designar a un alcalde encargado mientras se convoca el proceso electoral atípico.

Jaime Andrés Beltrán. Suministrada.

Eduard Sánchez: perfil y retos en el encargo

Eduard Sánchez tiene el encargo temporal de garantizar el funcionamiento normal del municipio, la continuidad en los programas y la prestación de los servicios públicos. Su nombramiento, según fuentes departamentales y medios locales, era uno de los más sonados dentro de las opciones técnicas.

