Alcaldía de Bucaramanga busca a niños de familias vulnerables para atención en Casa Búho

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, inició una búsqueda activa de niños y niñas de familias vulnerables para que accedan a los servicios de Casa Búho, un espacio de atención integral que recibe menores desde los 7 meses hasta los 6 años.

Según explicó el secretario de Desarrollo Social, Iván Darío Torres, se habilitaron inicialmente 70 cupos, con prioridad para hijos de madres trabajadoras informales, población migrante y asociaciones de trabajadores sexuales.

“Estamos llegando al comercio informal, reuniéndonos con asociaciones de trabajadores sexuales y habilitamos también un punto de inscripciones en la oficina Intégrate, ubicada en Quebrada Seca con carrera 15. Queremos que estos grupos poblacionales y todas las familias que lo necesiten puedan resguardar a sus hijos mientras salen a trabajar”, señaló el funcionario.

Casa Búho no solo brinda un espacio seguro para los menores, sino que además ofrece alimentación de acuerdo con la jornada elegida, acompañamiento nutricional y un componente psicopedagógico que fortalece el desarrollo infantil y garantiza la transición hacia la etapa escolar.



Torres resaltó que, a diferencia de otros servicios como los del ICBF, donde la atención inicia desde los dos años, Casa Búho recibe bebés desde los siete meses.

“Ese es el plus de este programa: apoyar a esas mamitas que necesitan salir a producir su sustento diario y que cuentan con la administración para este propósito”, puntualizó.

Las inscripciones están abiertas en la Secretaría de Desarrollo Social, la oficina de Intégrate o directamente en Casa Búho. Los padres o acudientes deben presentar el documento de identificación del menor y su historia clínica, requisito indispensable para garantizar cobertura en salud.

El programa de atención a hijos de familias de grupos poblacionales vulnerables en Casa Búho cubre los meses que faltan para terminar el 2025, es decir, octubre, noviembre y diciembre.