Instalan Puesto de Mando Unificado en Barranquilla por casos de licor adulterado

Desde las 10:00 de la mañana fue instalado en Barranquilla, específicamente en la CIEPS del Comando de la Policía Metropolitana, un Puesto de Mando Unificado para tratar la grave situación asociada al fallecimiento de varias personas por intoxicación luego de ingerir, presuntamente, licor artesanal mezclado con otras sustancias en un sector del centro de esta ciudad.

La cita fue convocada, precisamente, para controlar el lote de producción de este bebedizo mortal que sigue circulando por las calles y que amenaza con aumentar la cantidad de afectados, debido a sus altas concentraciones de metanol, lo que resulta prácticamente mortal para el consumo humano.

Se hace necesario, en ese orden de ideas, un despliegue de todas las autoridades para reforzar la búsqueda activa de más licores adulterados y, al mismo tiempo, garantizar la oportuna atención a las víctimas.

En este PMU están presentes la Secretaría de Salud, MiRed, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, la Secretaría de Gestión Social, la Oficina para la Seguridad y Convivencia, y la Policía Metropolitana.



De la misma manera, fueron enviados representantes de las seccionales de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría en el Atlántico.

Por otra parte, la Administración Distrital informó que brindará acompañamiento a los familiares de los fallecidos y garantizará la sepultura mediante auxilio funerario.

Hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla ha confirmado 11 personas muertas y 14 más hospitalizadas, varias de ellas en cuidados intensivos.

En medio de un recorrido que realizó Blu Radio por el sector de ‘El Boliche’, en pleno centro de Barranquilla, se conocieron detalles de la forma en que se comercializa, sin ningún tipo de control, este tipo de bebida alcohólica.

Habitantes de la zona, que prefirieron guardar la reserva de su nombre, contaron que es fácil comprar una de estas botellas, pues solo se necesitan entre $2.000 y $12.000 para llevarse una.

El valor varía de acuerdo con la calidad del producto, que es fabricado, según los ciudadanos, por un hombre al que apodan el ‘Químico’.