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Blu Radio  / Licor adulterado

Licor adulterado

LICOR ADULTERADO MEDELLIN- MEVAL.jpg
Antioquia

A días que inicie la Feria de las Flores en Medellín incautan 128 botellas de licor adulterado

Incautación de cigarrillos
Nación

Más de 33.000 botellas y cigarrillos ilegales terminan destruidos en Tolima

Así falsificación licor en Bogotá y Soacha.jpg
Bogotá

Falsificación de licor en Bogotá y Soacha: incautan productos y maquinaria por $1.500 millones

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Bogotá

Capturan a mujer en Bogotá con 155 botellas de licor adulterado por corrupción de alimentos

Industria Licorera de Caldas aclara sobre aguardiente amarillo con la imagen de Yeison Jiménez
Sociedad

Industria Licorera de Caldas se pronuncia sobre aguardiente amarillo con imagen de Yeison Jiménez

Aumento del impuesto al consumo de licores elevaría precios en el Valle del Cauca
Pacífico

Impuesto a licores incrementa el precio de una botella de $40.000 a más de $70.000 en el Valle

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Pacífico

Aumento en el impuesto a licores podría agravar crisis de salud, advierte gobernadora del Valle

Aguardiente
Economía

Industria licorera y gremios advierten que el precio del aguardiente puede aumentar en un 45%

emergencia económica
Nación

"Es altamente lesivo para los departamentos": gob. de Caldas sobre decreto de emergencia económica

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA- FLA.jpg
Antioquia

Fábrica de Licores de Antioquia rechazó impuestos a licores; aseguran que fomentará el contrabando

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