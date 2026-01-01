Fábrica de Licores de Antioquia rechazó impuestos a licores; aseguran que fomentará el contrabando

Uno de los asuntos más polémicos establecidos por parte del Gobierno nacional en el decreto de emergencia económica está relacionado con el aumento de impuestos a los licores, bebidas cuyas ventas representan ingresos vitales para la salud y la educación en los departamentos del país.

El incremento del 5% al 19% del IVA en este tipo de productos motivó en las últimas horas el rechazo por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia, desde donde manifestaron su preocupación por la carga tributaria de hasta un 90% que se avecina para la industria y pondría en serias dificultades la operación.

En el caso de la empresa antioqueña, una botella de aguardiente de 750 ml que pagaba por impuestos un valor de 17.500 pesos ahora tendrá que pagar un valor total de 33.000 pesos, un incremento cercano al 50% en el precio para el consumidor, mientras que en el del ron sería del 48%.

Esteban Ramos, gerente de la FLA, destacó que esta realidad no solo pone en riesgo las finanzas de las diferentes regiones del país, sino que además podría incentivar otros fenómenos como la producción y consumo de licor adulterado y de contrabando.



"Esto disparará el consumo y producción de licor adulterado en Colombia, y por supuesto, el contrabando. De manera que el llamado es para que rápidamente todos los problemas de control, incluido, por supuesto, la Corte Constitucional, declare medidas cautelares para poder, de alguna forma, controvertir este decretazo que el gobierno nacional ha hecho", expresó Ramos.

El directivo también criticó que recursos recaudados en el contexto de la emergencia económica se usen en rubros que contempla el Presupuesto General de la Nación.

El Ministerio de Hacienda ha proyectado un recaudo adicional superior a los 6 billones de pesos en 2026 con todas las medidas adoptadas y en el caso de las bebidas alcohólicas la cerveza, por su consumo generalizado, sería el único producto exento de nuevos gravámenes.