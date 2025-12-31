Contundente golpe al licor adulterado durante Navidad y fin de año en Medellín

Las autoridades de Medellín dieron un fuerte golpe al negocio adulterado de licor que pone en riesgo la salud de miles de personas durante Navidad y Año Nuevo. En operativos simultáneos, se logró desarticular un punto clandestino dedicado a la producción y distribución de licor irregular en diferentes zonas de la ciudad.

El operativo estuvo liderado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín y en articulación con la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Estas acciones hacen parte de la estrategia preventiva, desplegada en temporada decembrina para proteger la salud y la vida de los ciudadanos.

Durante el procedimiento se incautaron 339 botellas de licor de diferentes referencias, 25.000 mililitros de licor a granel almacenado en canecas plásticas, 12 bolsas plásticas con alcohol, 1.205 botellas vacías, 5.160 tapas de varias marcas, 3.488 tapabocas de aguardiente y ron, 473 dosificadores, un teléfono celular y $518.000 en efectivo.

"En ese procedimiento se incautaron más de 300 botellas de licor de diferentes referencias, también licor a granel, lo que permitía evidenciar una operación ilegal a gran escala. Como resultado, fue capturada una mujer de 49 años, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía por los delitos de corrupción de alimentos".



El material incautado tendría un valor en el mercado aproximado de $32 millones y evidencia la capacidad operativa de este alambique clandestino allanado por las autoridades en el Valle de Aburrá.

Las investigaciones establecieron que el licor adulterado se distribuía en sectores de alta afluencia como la comuna 13-San Javier, el corregimiento San Cristóbal y el Centro de Medellín. Con este operativo se golpean directamente las rentas de grupos delincuenciales organizados, que obtenían ganancias cercanas a los $15 millones semanales por esta actividad ilegal.