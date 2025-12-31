En vivo
Habla profesor de menor que perdió la vida a manos de su vecino en Medellín: "Brujería"

La desaparición de un adolescente de 15 años, su hallazgo sin vida ocho días después y una obsesión que terminó en homicidio marcaron uno de los crímenes más estremecedores de Medellín.

Foto: Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

