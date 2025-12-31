Habla profesor de menor que perdió la vida a manos de su vecino en Medellín: "Brujería"

El asesinato de Alexis Gómez, un adolescente de 15 años con talento en el fútbol, conmocionó a Medellín en junio de 2023. El menor desapareció el 3 de junio en el barrio San Javier, Comuna 13, cuando salió de su casa para visitar a su novia, sin que su familia volviera a saber de él.

Durante ocho días, familiares, vecinos y autoridades adelantaron una intensa búsqueda que terminó de la peor manera. El cuerpo del joven fue hallado en una zona boscosa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, con una herida de arma blanca en el cuello.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación establecieron que detrás del crimen estaría Natalia Duarte Martínez, mujer trans conocida en el sector como alias ‘Danaker’. Según el ente acusador y los testimonios de la familia, el homicidio habría sido motivado por una obsesión hacia el menor.

Habla mamá de menor que perdió la vida en Medellín tras ataque de su vecino: "Se obsesionó" Foto: redes sociales / Conducta Delictiva

Así lo relató Claudia Cardona, madre de Alexis, en entrevista con Conducta Delictiva Podcast, donde aseguró que Duarte Martínez habría hackeado las redes sociales del joven y monitoreado sus llamadas antes de cometer el crimen, luego de enterarse de que el adolescente tenía novia.



De acuerdo con Cardona, la procesada solía ganarse la confianza de varios jóvenes mediante regalos; sin embargo, en el caso de su hijo, el acoso escaló a un control constante. La madre explicó que el ataque se produjo en medio de un episodio de celos.

En el mismo espacio, Willington Cano, profesor de la escuela de fútbol de Alexis, recordó cómo el agresor se acercaba de manera reiterada a los niños. “Este hombre empieza a operar, a ir a los toques, a ir a las canchas, a ir a las partes donde estaban los niños y ahí es donde empieza a enredarse con los niños”, afirmó.

Habla mamá de menor que perdió la vida en Medellín tras ataque de su vecino: "Se obsesionó"

Cano también aseguró que el condenado realizaba prácticas de brujería. “Él le hacía brujería a Alexis para poder amarrarlo para él. O sea, él se enamoró tanto de Alexis que nos hizo un daño irremediable y no tenía derecho ni motivos para quitarle la vida como se la quitó”, expresó.

Publicidad

También agregó que al ingresar a la vivienda delagresor encontraron un seguro donde el menor era beneficiario, droga para dormir a las personas y: “Tenía brujería, tenía una frase donde pedía que los niños llegaran a él, como unos santos, unas cosas raras, y siempre oraba pidiendo que los niños estuvieran con él”.

Tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez de la República condenó a Natalia Duarte Martínez a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro simple agravado, al considerar demostrada su responsabilidad en el crimen que terminó con la vida del adolescente en Medellín.

Pese a la sentencia, Duarte Martínez permanece prófugo de la justicia, luego de haber recuperado su libertad por vencimiento de términos antes de que se emitiera el fallo en su contra.