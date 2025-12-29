En vivo
Habla mamá de menor que perdió la vida en Medellín tras ataque de su vecino: "Se obsesionó"

Habla mamá de menor que perdió la vida en Medellín tras ataque de su vecino: "Se obsesionó"

Las autoridades hallaron libretas con el nombre del menor repetidamente escrito, objetos relacionados con brujería y una póliza de seguro de vida en la que Alexis figuraba como beneficiario sin autorización de sus padres.

Foto: redes sociales / Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

