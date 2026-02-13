Muere tigrillo tras ser atropellado en la vía Barrancabermeja – Bucaramanga

Un ejemplar adulto de tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis) murió luego de ser atropellado por un vehículo en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, hecho que encendió las alertas de las autoridades ambientales por el riesgo permanente que enfrenta la fauna silvestre en este corredor vial.

Tras una visita de inspección al sitio del incidente, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética identificó tres factores determinantes que contribuyeron a la ocurrencia de este atropellamiento y que requieren intervención inmediata para evitar nuevos casos que atenten contra la biodiversidad del territorio.

En primer lugar, se evidenció la presencia de una asfaltera ilegal cerca del punto del siniestro, la cual estaría obstruyendo el cruce natural de fauna, obligando a especies silvestres a exponerse al tránsito vehicular.

Como segundo aspecto, se constató que, pese a que el límite de velocidad en el sector es de 60 kilómetros por hora, muchos conductores no respetan esta restricción, incrementando el riesgo de atropellamientos de animales y accidentes de tránsito.



#Atención | Tras la inspección por la muerte de un ocelote en la vía a Bucaramanga, nuestra Secretaría Distrital de Ambiente y Transición Energética establece una hoja de ruta clara para proteger nuestra fauna: pic.twitter.com/29eOIDxjye — Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) February 11, 2026

Finalmente, la autoridad ambiental reiteró la urgente necesidad de construir cruces de fauna, ya sean elevados o subterráneos, que permitan el desplazamiento seguro de felinos y otras especies.

Esta solicitud será elevada ante la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Ruta del Cacao, responsables del desarrollo y mantenimiento de este importante eje vial.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja anunció que realizará los llamados formales a las entidades competentes para generar acciones contundentes y articuladas que contribuyan a la protección y preservación de la diversa fauna que habita en la región.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y adopten una conducción responsable, recordando que la protección de la vida silvestre es un compromiso colectivo y una obligación ambiental.