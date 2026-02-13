En vivo
Dos hombres asesinados en Bucaramanga y un ciudadano herido tras fleteo en Piedecuesta

Dos hombres asesinados en Bucaramanga y un ciudadano herido tras fleteo en Piedecuesta

Las autoridades reportaron tres hechos criminales ocurridos en las últimas horas en el área metropolitana de Bucaramanga.

