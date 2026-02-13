Producción de gas en Colombia cae 17% en 2025: promedio diario de 794 millones de pies cúbicos

Colombia produjo en 2025 un promedio de 794,57 millones de pies cúbicos al día (mpcd) de gas, una disminución del 17,1 % con respecto a los 958,5 mpcd de 2024, señaló este jueves la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El organismo estatal explicó en un comunicado que el resultado de 2025 equivale al 97,5 % "del perfil asociado a reservas 2P", es decir probadas y probables, y es 3,7 % superior al escenario de reservas 1P, que son las probadas.

"En términos técnicos, el país produjo lo previsto frente a sus reservas", agregó la información, publicada un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que su país importará de Venezuela gas a un menor precio, en un contexto de apertura al capital extranjero del sector de hidrocarburos de la nación caribeña.



Caída en diciembre

La ANH señaló que la producción comercializada de gas natural en diciembre de 2025 fue de 692,91 mpcd, una caída del 9,4 % con respecto del dato de noviembre que esa agencia achacó a "factores técnicos y operativos".

Uno de ellos es el "incremento de la inyección de gas en campos del Piedemonte", en el departamento de Casanare, para "mantener presión en los yacimientos y asegurar la mayor recuperación de líquidos y por baja nominación de consumo".



Igualmente hubo "afectaciones técnicas en varios de los campos, asociados con declinación de la presión en yacimientos, incremento en la producción de agua y producción de arena, que afectan la productividad".

Frente a estas dos situaciones, la ANH precisó que actualmente no hay "restricciones regulatorias a la producción de gas", ni "se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta". Tampoco "se evidencia un déficit estructural de reservas" que, según diversos estudios, alcanzan para cerca de seis años.