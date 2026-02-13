En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inversiones forzosas
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Producción de gas en Colombia cae 17% en 2025: promedio diario de 794 millones de pies cúbicos

Producción de gas en Colombia cae 17% en 2025: promedio diario de 794 millones de pies cúbicos

La ANH precisó que actualmente no hay "restricciones regulatorias a la producción de gas", ni "se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta.

Gas
Gas / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad