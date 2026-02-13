"Un balde de agua helada": primera reacción del Gobierno a suspensión de aumento del salario mínimo

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en Colombia, una decisión que el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como 'un balde de agua helada'. La medida cautelar, revelada en primicia por Mañanas Blu, obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo acto administrativo en un plazo máximo de ocho días para ajustar el incremento a los parámetros legales vigentes.

La determinación fue adoptada por un magistrado ponente que estudia la legalidad del decreto mediante el cual se estableció un incremento del 23,78 %. Al dictar la suspensión provisional, el tribunal busca que el Gobierno nacional expida un decreto transitorio mientras se resuelve el fondo de la demanda. Esta pausa jurídica implica que los efectos del aumento actual quedan suspendidos hasta que se cumplan los criterios técnicos exigidos por la ley.

En desarrollo...