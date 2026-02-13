En vivo
Los detalles de la suspensión provisional del salario mínimo

Los detalles de la suspensión provisional del salario mínimo

¿Qué implica la suspensión del aumento del salario mínimo para trabajadores, empresas y pensiones? ¿Cómo deberá el gobierno de Gustavo Petro recalcular el decreto en ocho días y qué criterios técnicos entran en juego? ¿Habrá efectos inmediatos en multas, transporte y salarios integrales mientras se define el fallo de fondo?

