Pasajeros se salvan de milagro tras volcamiento de buseta en el norte de Bucaramanga

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el norte de Bucaramanga, luego de que una buseta de la empresa Flota Cachira se volcara en el sector del barrio Claveriano.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo perdió el control al parecer por una falla mecánica, lo que provocó que la buseta terminara volcada a un costado de la vía.

En el automotor se movilizaban varios pasajeros que, pese a lo impactante del siniestro, lograron salir con vida. Algunos ocupantes presentaron golpes leves y fueron atendidos en el lugar por organismos de socorro que acudieron para brindar asistencia y verificar el estado de salud de los afectados.

#Atención Los ocupantes de una buseta de la empresa Flota Cachira se salvaron tras sufrir un accidente en el norte de Bucaramanga. El conductor perdió el control del vehículo por una falla mecánica y terminó volcado en el sector del barrio Claveriano #MañanasBlu pic.twitter.com/TFvqzvS1Ls — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 13, 2026

Las autoridades de tránsito hicieron presencia en la zona para adelantar la inspección correspondiente y establecer con precisión las causas del accidente, mientras que el vehículo fue retirado del sitio para restablecer la movilidad en este sector del norte de la ciudad.



El hecho generó momentos de angustia entre los pasajeros y residentes del barrio Claveriano, quienes auxiliaron a los ocupantes tras el volcamiento.